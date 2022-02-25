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В Минобороны РФ сообщили об уничтожении пяти самолетов и 18 единиц бронетехники Украины

Михаил Алимов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
В Минобороны РФ сообщили об уничтожении пяти самолетов и 18 единиц бронетехники Украины
Фото: gur.gov.ua

Российские вооруженные силы во время спецоперации на Украине уничтожили пять самолетов и 18 единиц бронетехники. Об этом в пятницу, 25 февраля, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

— Сбито 5 боевых самолетов, 1 вертолет, 5 беспилотных летательных аппаратов. Уничтожено 18 танков и других боевых бронированных машин, 7 реактивных систем залпового огня, 41 единица специальной военной автомобильной техники и 5 боевых катеров, — передает его слова РИА Новости.

В последние недели ситуация в Донбассе обострилась. Украина сосредоточила на линии соприкосновения большинство военных мощностей. На фоне угрозы агрессии со стороны Украины Донецкая и Луганская народные республики начали эвакуировать со своих территорий мирных жителей. В ДНР и ЛНР была объявлена всеобщая мобилизация.

Политолог Виктор Литовкин рассказал «ВМ», что НАТО не примет участия в военных действиях на Украине. Руководство стран — участниц альянса, считает он, ограничится лишь громогласными заявлениями. По его словам, страны НАТО продолжат говорить о российской агрессии и введут санкции против нашей страны. Однако от прямого вмешательства в спецоперацию России на Украине они откажутся, заключил специалист.

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