Аксаков: ЦБ может пойти на дополнительное повышение ключевой ставки

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Банк России может пойти на дополнительное повышение ключевой ставки из-за сложившейся в настоящее время ситуации. Об этом в пятницу, 25 февраля, сообщил глава комитета Государственной думы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

— Ключевая ставка повышается, и в связи с последними событиями допускаю, что она еще может подрасти, потому что курс рубля упал, соответственно, и импортные товары, которые поставляются в Россию, будут расти в цене в рублевом выражении, — заявил он.

По мнению Аксакова, изменения также будут влиять на уровень инфляции в России, передает ТАСС.

На российском фондовом рынке в пятницу, 25 февраля, произошел рост котировок. По состоянию на 10:20 по московскому времени индекс Мосбиржи показал рост на 23,91 процента — до 2520 пунктов. Индекс РТС в свою очередь вырос на 28,30 процента — до 953 пунктов. В настоящее время стоимость доллара оценивается в 84,2 рубля, а евро — 94,4 рубля.

22 февраля Центробанк обнародовал меры поддержки финансового сектора из-за падения рубля и индексов. Теперь организации до октября смогут оценивать акции и облигации на балансах по котировкам от 18 февраля. Кроме того, для расчета нормативов финансовые организации смогут пользоваться курсами валют за аналогичную дату.

24 февраля Путин в своем обращении к россиянам заявил, что РФ проведет специальную военную операцию на территории Донбасса.