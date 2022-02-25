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Министр финансов ФРГ заявил о «полноценной» блокаде российских банков из-за санкций

Михаил Алимов

В мире
Министр финансов ФРГ заявил о «полноценной» блокаде российских банков из-за санкций
Фото: Пресс-служба Совфеда

Из-за санкций Запада против РФ фактически российским банкам будет объявлена «полноценная» блокада. Об этом в пятницу, 25 февраля, заявил глава Минфина ФРГ Кристиан Линднер.

— У нас уже полноценная блокада российских банков. Таким образом, деловые отношения с Россией практически закончены. В отдельных случаях транзакции возможны, — передает его слова РИА Новости.

В частности, речь идет об оплате поставок газа и переводах дочерним компаниям Германии в Россию. Не исключены и новые меры, вопрос обсуждается. Главная их задача — российская экономика должна нести потери.

До этого грузинский премьер-министр Ираклий Гарибашвили заявил, что страна не намерена вводить политические и экономические санкции против России. Она исходит из собственных национальных интересов.

До этого Европейский союз на официальном уровне принял пакет санкций в отношении России за признание Донецкой и Луганской народных республик. Об этом говорится в заявлении ЕС. В список попали 351 депутат Государственной думы, а также 27 физических лиц и организаций.

22 февраля Центробанк обнародовал меры поддержки финансового сектора из-за падения рубля и индексов. Теперь организации до октября смогут оценивать акции и облигации на балансах по котировкам от 18 февраля. Кроме того, для расчета нормативов финансовые организации смогут пользоваться курсами валют за аналогичную дату.

24 февраля Путин в своем обращении к россиянам заявил, что РФ проведет специальную военную операцию на территории Донбасса.

О том, чего ждать в ближайшее время на фондовом рынке, «Вечерняя Москва» узнала у экономиста Евгения Надоршина.

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