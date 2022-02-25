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Назван продукт, который не стоит мыть перед употреблением в пищу

Ирина Игнатенко

Общество
Назван продукт, который не стоит мыть перед употреблением в пищу
Фото: Скриншот видео на Youtube

Диетолог Нева Кокран рассказала, какой продукт не стоит мыть перед употреблением в пищу, так как это не принесет пользы.

По словам эксперта, промытые и высушенные перед упаковкой рукколу, шпинат, мангольд, айсберг, романо и различные миксы, которые можно найти в супермаркете, специально подготовили для того, чтобы человек сразу добавил их в блюдо, не промывая. Дополнительная обработка водой может «убить» все полезные свойства зелени.

— Еще одно мытье дома может фактически увеличить риск того, что листовая зелень «подхватит» бактерии из вашей раковины, со столешниц, — отметила эксперт.

Диетолог также посоветовала перед приготовлением любой пищи убедиться в чистоте разделочной доски, ножей, посуды, передает «Царьград».

До этого диетолог рассказала, по каким признакам определить авитаминоз. Так, B2 влияет на состояние слизистых и кожи. Поэтому, если его слишком мало, человек может страдать от дерматита или высыпаний. Еще один неприятный симптом связан со зрением: при нехватке B2 может появиться светобоязнь.

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