Экономист посоветовал отложить операции с валютой до 1 марта

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Нестабильная ситуация в мире вызвала волнения в различных секторах экономики. Биржа Петербурга продолжает работать в условиях экстремальной волатильности на финансовых рынках. Экономист Сергей Дубовик призвал петербуржцев не форсировать события и отложить операции с валютой до 1 марта.

По мнению эксперта, в настоящее время лучшая тактика — это выждать время.

— Дам совет — надо ждать вторника. Не предпринимать никаких резких действий до вторника, 1 марта. Потому что в течение недели все экспрессивные действия будут сделаны людьми. Все, что сбивает пену, осядет, и мы увидим чистый результат, — отметил эксперт в комментарии «Невским новостям».

Ситуация, по словам эксперта, развивается стремительно, предугадать развитие событий невозможно. Хаотичные операции с валютой могут обернуться потерями. Чтобы не потерять сбережения, стоит подождать начала марта.

Ранее экономист оценил вероятность дефицита наличных денег в России. Эксперт обратил внимание, что из-за резко возросшего интереса к наличным долларам их действительно может не хватить всем желающим.