Сбербанк заявил, что санкции не повлияют на операции с российскими и зарубежными ценными бумагами

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Санкции Запада из-за спецоперации России на Украине не повлияют на операции с российскими и иностранными ценными бумагами. Об этом в пятницу, 25 февраля, сообщили в пресс-службе Сбербанка.

— В настоящее время мы работаем в штатном режиме, все операции по покупке и продаже иностранных ценных бумаг доступны, — передает сообщение ТАСС.

Накануне Минфин США ввел санкции против нескольких крупнейших российских банков. К ним относятся Газпромбанк, Совкомбанк, Новикомбанк, банк «Открытие» и «Альфа-Банк».

До этого президент США Джо Байден заявил, что страна блокирует счета четырех крупных российских банков, включая ВТБ. По его словам, американские санкции коснутся банков, которые вместе контролируют около одного триллиона долларов.

О новых санкциях в отношении ВТБ объявил и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. По его словам, они коснутся ВТБ, «Аэрофлота» и Ростеха. Джонсон особо подчеркнул, что Великобритания будет прикладывать все усилия, чтобы выдавить Россию из мировой экономики.

22 февраля Центробанк обнародовал меры поддержки финансового сектора из-за падения рубля и индексов. Теперь организации до октября смогут оценивать акции и облигации на балансах по котировкам от 18 февраля. Кроме того, для расчета нормативов финансовые организации смогут пользоваться курсами валют за аналогичную дату.

24 февраля Путин в своем обращении к россиянам заявил, что РФ проведет специальную военную операцию на территории Донбасса.

С начала спецоперации против России был введен ряд санкций. О них — в материале «Вечерней Москвы».