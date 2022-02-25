В Крыму учредили День защитника полуострова

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В Крыму решили учредить День защитника Республики, который будет праздноваться 26 февраля. Об этом в пятницу, 25 февраля, сообщил сенатор от полуострова Сергей Цеков.

По его словам, события 26 февраля 2014 года предрекли то, что может произойти с Крымом, если Россия не будет его защищать.

— В тот день очень многие люди пришли к зданию Верховного совета, руководствуясь своими убеждениями, и по зову сердца встали на защиту республики. Убежден, будет правильным решением учредить в этот день памятную дату, — цитирует Цекова ТАСС.

Крымский вопрос

В марте 2014 года Крым после проведенного референдума принял решение выйти из состава Украины и присоединиться к России. За это решение тогда высказались 96,77 процента избирателей Крыма и 95,6 процента жителей Севастополя. Результаты народного голосования не признали многие страны мира, в том числе Украина, США и государства Евросоюза.

Российская сторона неоднократно заявляла, что жители полуострова проголосовали в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента России Владимира Путина, вопрос Крыма «окончательно закрыт».