Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

В Крыму учредили День защитника полуострова

Полина Долганова

Общество
В Крыму учредили День защитника полуострова
Фото: Pixabay

В Крыму решили учредить День защитника Республики, который будет праздноваться 26 февраля. Об этом в пятницу, 25 февраля, сообщил сенатор от полуострова Сергей Цеков.

По его словам, события 26 февраля 2014 года предрекли то, что может произойти с Крымом, если Россия не будет его защищать.

— В тот день очень многие люди пришли к зданию Верховного совета, руководствуясь своими убеждениями, и по зову сердца встали на защиту республики. Убежден, будет правильным решением учредить в этот день памятную дату, — цитирует Цекова ТАСС.

Крымский вопрос

В марте 2014 года Крым после проведенного референдума принял решение выйти из состава Украины и присоединиться к России. За это решение тогда высказались 96,77 процента избирателей Крыма и 95,6 процента жителей Севастополя. Результаты народного голосования не признали многие страны мира, в том числе Украина, США и государства Евросоюза.

Российская сторона неоднократно заявляла, что жители полуострова проголосовали в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента России Владимира Путина, вопрос Крыма «окончательно закрыт».

Читайте также:
Праздники Крым Россия
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

А посуду мыть все-таки придется

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Пришло время защитников

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Где находится рай

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Бессмысленные протоколы

Мария Лазутова
Мария Лазутова

Детям важен личный пример

Александр Шапиро
Александр Шапиро

Грустное серебро

Дмитрий Губерниев
Дмитрий Губерниев

Надо развивать свое движение, а не думать о давлении

Все мнения
О проекте