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Россия подтвердила право ДНР и ЛНР на собственную политику

Михаил Алимов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Общество
Россия подтвердила право ДНР и ЛНР на собственную политику
Фото: МИД РФ

Россия признает право Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) функционировать как самостоятельное государство. Об этом в пятницу, 25 февраля, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

— Мы подтвердили нашу неизменную поддержку Донецкой и Луганской народных республик в их стремлении укреплять свою самостоятельность, в их стремлении обеспечивать свои права, прежде всего право жить на этой земле и право иметь культурные, языковые и другие традиции населения Донбасса, которые складывались веками и которые сейчас украинский режим попытался подорвать, — передает его слова ТАСС.

Также страны договорились в дальнейшем провести серию консультаций между дипведомствами.

Лавров заявил, что РФ не могла стоять в стороне, видя просьбу о помощи от республик. Страна выступила против геноцида в Донбассе и готовит специальную фотовыставку, посвященную страданиям региона. Ее она намерена показать во время сессии по правам человека ООН.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий, подчеркнул он.

Политолог Виктор Литовкин рассказал «ВМ», что НАТО не примет участия в военных действиях на Украине. Руководство стран — участниц альянса, считает он, ограничится лишь громогласными заявлениями. По его словам, страны НАТО продолжат говорить о российской агрессии и введут санкции против нашей страны. Однако от прямого вмешательства в спецоперацию России на Украине они откажутся, заключил специалист.

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