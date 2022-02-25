«Он врет»: Лавров заявил, что Зеленский упустил возможность переговоров по безопасности

Фото: МИД РФ

Президент Украины Владимир Зеленский самостоятельно упустил возможность переговоров по вопросам безопасности. Об этом в пятницу, 25 февраля, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

— Зеленский врет, когда заявляет о готовности обсуждать нейтральный статус Украины. Зеленский врал, говоря, что РФ не соглашалась на переговоры, диалог «нормандского формата» ему был нужен, чтобы подменить им выполнение Минских соглашений, — сказал министр.

Он также порекомендовал украинскому президенту «не валить с больной головы на здоровую», передает РИА Новости.

25 февраля президент Украины Владимир Зеленский снова призвал российскую сторону к переговорам по вопросу прекращения военной операции. Он также заявил, что страна в настоящее время осталась одна, а мировые державы наблюдают за развитием событий издалека. По словам украинского лидера, те санкции, которые были введены Западом накануне, являются недостаточными.

21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР из-за кровопролития в Донбассе.

23 февраля стало известно, что главы ДНР и ЛНР обратились к президенту Российской Федерации с просьбой оказать помощь в отражении агрессии со стороны Украины.

24 февраля Путин в своем обращении к россиянам заявил, что РФ проведет специальную военную операцию на территории Донбасса.