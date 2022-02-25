Зеленский заявил, что Европа очень медленно помогает Украине

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Украинский президент Владимир Зеленский в пятницу, 25 февраля, заявил, что Европа очень медленным темпами оказывает поддержку Украине.

По словам украинского лидера, конфликт Москвы и Киева является не просто «вторжением», а представляет собой начало войны на европейском континенте.

— Как вы собираетесь защищать себя, если так помогаете нам? — обратился к европейцам политик.

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 25 февраля, заявил, что страна в настоящее время осталась одна, а мировые державы наблюдают за развитием событий издалека. По словам украинского лидера, те санкции, которые были введены Западом накануне, являются недостаточными.

21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР из-за кровопролития в Донбассе.

23 февраля стало известно, что главы ДНР и ЛНР обратились к президенту Российской Федерации с просьбой оказать помощь в отражении агрессии со стороны Украины.

24 февраля Путин в своем обращении к россиянам заявил, что РФ проведет специальную военную операцию на территории Донбасса.