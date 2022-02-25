ЦБ приостановил ограничение на полную стоимость потребительских кредитов

Фото: moscow-live

ЦБ временно приостановит действие ограничения на полную стоимость потребительского кредита. Об этом сообщили в пресс-службе регулятора в пятницу, 25 февраля.

— При этом действующая матрица макропруденциальных надбавок по вновь предоставляемым необеспеченным потребительским кредитам сохраняется неизменной (повышенные надбавки по высоким ПСК) и будет стимулировать банки ограниченно повышать ставки по кредитам гражданам. Решение вступит в силу с момента официального опубликования нормативного акта Банка России, — говорится в сообщении.

Мера будет действовать до 30 июня 2022 года, отмечается на сайте ЦБ.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий, подчеркнул он.

25 февраля в ЦБ сообщили, что в первый день спецоперации на Украине россияне сняли со своих счетов 111 миллиардов рублей наличными. Отмечается, что это в 1,5 раза меньше, чем 27 марта 2020 года.

Тогда Путин анонсировал указ, согласно которому государство будет брать процентный налог на доход с крупных вкладов граждан. В этот день российские физические лица и бизнес сняли со своих счетов 174,9 миллиарда рублей.