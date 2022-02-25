Частный инвестор пояснил, стоит ли делать крупные покупки в настоящее время

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Стоит очень трезво оценивать всю текущую ситуацию, свои расходы и доходы, а также попытаться представить, как может развиваться ситуация лично для вас. Такие рекомендации дал частный инвестор, основатель Школы практического инвестирования Федор Сидоров.

Он пояснил, что стоит делать крупные покупки, если это было запланировано заранее и есть необходимость в средствах производства.

— Если автомобиль используется не только в личных целях, но и может стать источником заработка, можно приобрести. То же самое касается компьютера, планшета, смартфона — покупать не потому, что они дорожают или из-за санкций могут быть в дефиците, а для того, чтобы с их помощью зарабатывать деньги или получать образование, — пояснил Сидоров в комментарии Life.ru.

По его словам, для многих россиян сейчас хорошим вложением денег может оказаться загородный дом или покупка земли. Также по возможности нужно скорее рассчитаться с долгами и кредитами.

До этого эксперт объяснил, какими картами россияне могут расплачиваться за границей.