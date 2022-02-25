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Биолог Крючков рассказал, что будет после скрещивания «омикрона» и «дельты»

Ирина Игнатенко

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Биолог Крючков рассказал, что будет после скрещивания «омикрона» и «дельты»
Фото: Pixabay

Биолог Петр Чумаков рассказал, что ждет человечество, если вариация, полученная в результате слияния двух последних штаммов коронавируса «дельты» и «омикрона», займет доминирующее положение в мире.

В настоящее время гибрид из двух штаммов пока не обнаружен в России, а в мире сообщается об единичных случаях, поэтому пока сложно оценить его опасность.

— Если будет известно, что этот вирус начинает распространяться или дает какие-то новые симптомы, характеризуется особыми патогенными свойствами, тогда можно говорить о его опасности. Лишь по тому, что обнаружили такой вариант, сказать что-то нельзя. Вариантов много, однако только некоторые из них обладают отличительными свойствами, например, в форме более быстрого распространения, более тяжелого течения заболевания, — пояснил биолог в комментарии Nation News.

По словам Чумакова, при скрещении штаммов возможны два основных варианта. Свойства вируса могут вырасти и он станет более опасным или, наоборот, приобретет пониженные свойства.

Ранее в СМИ появилась информация, что на территории Великобритании зарегистрировали новый штамм коронавирусной инфекции, который появился после скрещивания мутаций «Дельта» и «Омикрон». Новый вариант назвали «Дельтакрон», передает ФАН.

До этого иммунолог Николай Крючков рассказал, почему может возникнуть иммунодефицит после COVID-19.

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