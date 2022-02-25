Минсельхоз заявил об отсутствии проблем с обеспечением основными видами продовольствия

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Россия полностью обеспечивает себя основными видами продовольствия — зерном и продуктами его переработки, мясной и рыбной продукцией, сахаром и другими главными продуктами питания.

В сообщении ведомства указано, что собственное производство молочной продукции, овощей и фруктов уже обеспечивает значительную часть внутреннего потребления. В Минсельхозе добавили, что потребность в импортных товарах незначительна и в основном приходится на продукцию, которую не производят в нашей стране по климатическим причинам.

В настоящее время российские импортеры работают с широким кругом стран-поставщиков.

В ведомстве подчеркнули, что «внутренний рынок надежно защищен, а риски для продовольственной безопасности исключены», передает Взгляд.ру.

В начале февраля Минпромторг объявил о работе над ограничением наценок на ряд товаров. В ФАС уточнили, что уже предлагали крупнейшим ретейлерам создать механизмы ответственного ценообразования. Торговые сети в ответ приняли на себя обязательства по добровольному ограничению наценок на ряд социально значимых продуктов питания.