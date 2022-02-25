Конашенков заявил о блокировке российской армией Чернигова

Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ

Подразделения российской армии блокировали украинский город Чернигов. Об этом заявил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков в пятницу, 25 февраля.

— На данный момент подразделениями Вооруженных сил Российской Федерации завершено блокирование города Чернигов, — приводит слова Конашенкова РИА Новости.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий, подчеркнул он.

25 февраля Конашенков заявил, что российская армия провела операцию по захвату аэродрома Гостомель около Киева, потерь среди сил нет. При захвате аэродрома было уничтожено более 200 националистов из состава специальных подразделений Украины, уточнил военный.

Операцию удалось провести при полной изоляции района с воздуха, а также с помощью подавления системы ПВО, подчеркнул он. Таким образом, было обеспечено блокирование Киева с запада, заключил Конашенков.