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Россия передала Франции доказательства преступлений Украины в Донбассе

Иван Юминов

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Ситуация в Донбассе
В мире
Россия передала Франции доказательства преступлений Украины в Донбассе
Фото: Пресс-служба Совфеда

Посольство России передало доказательства преступлений Украины в Донбассе в МИД Франции. Об этом сообщили в пресс-службе миссии в пятницу, 25 февраля.

— Посольство России в Париже передало в МИД Франции фотоматериалы, свидетельствующие о военных преступлениях и преступлениях против человечности в Донбассе, ответственность за совершение которых лежит на руководстве Украины, — говорится в сообщении.

Дипломаты также направили материалы в правозащитные организации и крупные СМИ, отмечает РИА Новости.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий, подчеркнул он.

25 февраля республиканский омбудсмен Дарья Морозова заявила, что не менее 5059 человек, в том числе 91 ребенок, погибли за все время боевых действий в ДНР. При этом, по ее данным, в период с 18 по 25 февраля погибло девять военнослужащих и восемь мирных жителей. Еще 45 военных и 21 гражданский пострадали.

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