Кремль: Путин и Си Цзиньпин пришли к выводу, что их подходы к международной повестке совпадают

Фото: edu.gov.ru

Беседа президента России и председателя КНР Си Цзиньпина показала, что принципиальные подходы стран к международной повестке совпадают. Об этом в пятницу, 25 февраля, сообщили в пресс-службе Кремля.

— В целом разговор носил конструктивный и дружеский характер, продемонстрировал совпадение принципиальных подходов к основным вопросам международной повестки дня, — уточняется в сообщении.

Более того, во время разговора глав двух стран было принято решение продолжить тесное сотрудничество.

До этого сообщалось, что президент России и глава Китая обсудили по телефону ситуацию на Украине. Путин уведомил Си Цзиньпина о готовности вести переговоры с республикой, при этом Пекин по итогам переговоров выступил с заявлением, что поддерживает урегулирование между Москвой и Киевом путем переговоров.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий, подчеркнул он.