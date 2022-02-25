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Глава оргкомитета финала Лиги чемпионов отреагировал на перенос матча из Санкт-Петербурга

Ирина Игнатенко

Спорт
Глава оргкомитета финала Лиги чемпионов отреагировал на перенос матча из Санкт-Петербурга
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Глава организационного комитета финала Лиги чемпионов — 2022 Алексей Сорокин прокомментировал перенос решающего матча из Санкт-Петербурга в Париж. Он выразил сожаление по поводу принятого решения.

— Российская Федерация дала все необходимые гарантии, соблюдала их неукоснительно, соблюдала все требования. В проект было вовлечено большое количество людей. Мы были готовы подарить и гостям, и россиянам большой футбольный праздник. Жаль, что этого не случится», — заявил Сорокин в интервью RT.

Он также пояснил, какие шаги предпримут организаторы после переноса финала Лиги чемпионов сезона-2021/22. Он отметил, что нужно провести техническую работу по сворачиванию проекта. В ближайшее время будут решены кадровые, финансовые и юридические проблемы, уладить вопросы с большим количеством подрядчиков.

Ранее стало известно, что Финал Лиги чемпионов 2022 года перенесен из Санкт-Петербурга во Францию. Отмечается, что за подобное решение проголосовал УЕФА. Кроме того, все футбольные матчи на территориях России и Украины, которые находятся под эгидой союза, пройдут на территории других стран.

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