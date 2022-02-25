Захарова обозначила цели проведения операции на Украине

Фото: МИД РФ

Целью российской операции на Украине является привлечение «марионеточного» режима к ответственности. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в пятницу, 25 февраля.

— Ее цель — защита людей, которые на протяжении восьми лет подверглись издевательствам и геноциду со стороны киевского режима, который пришел к власти в 2014 году в результате антиконституционного государственного переворота, — сказала дипломат.

Россиянам, по-прежнему находящимся на Украине, следует обращаться в консульские учреждения в соседних государствах, добавила она. Вооруженные силы России принимают меры для обеспечения безопасности сотрудников миссий ООН и ОБСЕ на Украине, приводит слова Захаровой ТАСС.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий, подчеркнул он.

25 февраля республиканский омбудсмен Дарья Морозова заявила, что не менее 5059 человек, в том числе 91 ребенок, погибли за все время боевых действий в ДНР. При этом, по ее данным, в период с 18 по 25 февраля погибло девять военнослужащих и восемь мирных жителей. Еще 45 военных и 21 гражданский пострадали.