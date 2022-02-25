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В Молдавии заявили о подбитом корабле с россиянами в Черном море

Иван Юминов

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Ситуация в Донбассе
Происшествия
В Молдавии заявили о подбитом корабле с россиянами в Черном море
Фото: РИА Новости

Корабль с экипажем из граждан России подбили снарядом в Черном море. Об этом заявил вице-премьер Молдавии Андрей Спыну в пятницу, 25 февраля.

— На данный момент спасательные работы ведутся близлежащими кораблями. Экипаж корабля — граждане Российской Федерации, — сказал чиновник.

Судно MILLENIAL SPIRIT под молдавским флагом подбили в нейтральных водах моря, уточнил он. В результате на борту вспыхнул пожар, а экипаж эвакуировался в спасательных жилетах, приводит слова Спыну РИА Новости.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий, подчеркнул он.

В Минобороны России заявили, что не будут наносить ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.

Вскоре в пограничной службе по Краснодарскому краю сообщили, что два гражданских грузовых корабля подверглись ракетному удару со стороны вооруженных сил Украины. Уточняется, что выстрелы были совершены со стороны Мариуполя. В результате случившегося один из членов экипажа нефтегруза SGV-FLOT получил ранение.

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