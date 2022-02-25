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Астролог назвала топ-5 знаков зодиака, склонных к полноте

Лала Манушакян

Общество
Астролог назвала топ-5 знаков зодиака, склонных к полноте
Фото: Pixabay

Астролог и таролог Галина Янко считает, что зодиакальная карта влияет не только на характер человека, но и предрекает некоторые болезни. Она составила список из пяти знаков зодиака, которым стоит следить за своим рационом.

Тельцы — самые изысканные гурманы, так как любят экспериментировать со вкусовыми сочетаниями блюд и пробовать калорийные блюда. Здоровая пища не приносит им удовольствия, поэтому они предпочитают фастфуд и всевозможные сладости. Тельцы не следят за своей фигурой и не посещают спортзалы, так как очень ленивы.

Львы любят роскошь, поэтому почти все их финансы уходят на регулярные походы в рестораны и кафе. Они склонны к периодической депрессии и решают ее с помощью сладостей. Такая привычка может привести к ожирению.

Раки также любят вкусно и сытно питаться. Они часто готовят ресторанные и сложные блюда у себя дома, а во время готовки пробуют получившиеся заготовки. За счет этого получают дополнительные килограммы.

Стрельцы, как и другие знаки зодиака, не могут жить без калорийной еды. Они необдуманно поглощают пищу, заедая свой стресс, и при этом не боятся поправиться. Стрельцы не стремятся улучшить свой рацион и не любят физические нагрузки.

Рыбы также зависимы от еды. Из-за плотного трудового графика они заменяют недостаток «гормона счастья» простыми продуктами. Рыбам будет сложно избавиться от накопившегося лишнего веса. Им помогут лишь быстрая ходьба и танцы, передает Пятый канал.

Ранее врач-диетолог, эндокринолог Оксана Михалева заявила, что главной причиной ожирения является низкий расход калорий или их избыток.

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