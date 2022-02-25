Ряд антиковидных ограничений снимут в Подмосковье

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Власти Московской области приняли решение смягчить антиковидные меры в ближайшие несколько дней. Об этом в пятницу, 25 февраля, сообщает телеканал «360».

Так, с 26 февраля в Подмосковье перестанет быть обязательной удаленка для сотрудников, в том числе и тех, кому уже исполнилось 60 лет и имеющих хронические заболевания.

С 28 февраля для посещения спортивных, досуговых, развлекательных, культурных и других массовых мероприятий не нужно будет предъявлять QR-код.

Также на мероприятия, которые проводятся в помещениях, смогут приглашать большее количество зрителей — 100 человек вместо 50. На открытом пространстве одновременно могут собираться 1000 человек вместо прежних 500.

Помимо этого с 28 февраля отменяется блокировка социальных карт для людей старше 60 лет и с хроническими заболеваниями.

До этого аналогичное смягчение ограничений анонсировали в столице. Мэр Москвы перевел требование об удаленном режиме работы в столице с 28 февраля в разряд рекомендаций. Кроме того, Сергей Собянин сообщил, что с 28 февраля социальные карты пожилых москвичей будут разблокированы. По словам мэра, отменить ряд ограничений стало возможным в связи с устойчивым снижением заболеваемости «омикроном». Так, количество новых случаев коронавирусной инфекции уменьшилось более чем в три раза по сравнению с показателями конца января.