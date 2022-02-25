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Московская биржа ограничит время торгов иностранными акциями

Иван Юминов

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Ситуация в Донбассе
Экономика
Московская биржа ограничит время торгов иностранными акциями
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Торги иностранными акциями на Московской бирже ограничат с 28 февраля по времени с 17:30 до 23:50. Об этом сообщили в пресс-службе площадки в пятницу, 25 февраля.

— С 17:30 до 17:40 будет проводиться аукцион открытия, с 17:40 ­— основные торги. Изменение расписания распространяется только на иностранные акции эмитентов США и депозитарные расписки с постфиксом -RM, — говорится в сообщении.

При этом, как уточняется, из-за высокой волатильности были ограничены коды расчетов по данным ценным бумагам. Об их снятии будет сообщено дополнительно, отмечается на сайте Московской биржи.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий, подчеркнул он.

25 февраля в ЦБ сообщили, что в первый день спецоперации на Украине россияне сняли со своих счетов 111 миллиардов рублей наличными. Отмечается, что это в 1,5 раза меньше, чем 27 марта 2020 года.

Тогда Путин анонсировал указ, согласно которому государство будет брать процентный налог на доход с крупных вкладов граждан. В этот день российские физические лица и бизнес сняли со своих счетов 174,9 миллиарда рублей.

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