Зеленский обсудил по телефону с Байденом военную помощь Украине
Сюжет:Ситуация в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский объявил о проведении телефонных переговоров с американским лидером Джо Байденом.
— Только что обсудил с президентом США усиление санкций, конкретную оборонную поддержку и антивоенную коалицию. Благодарен США за мощную поддержку Украине! — написал Зеленский в Twitter.
24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий, подчеркнул он.
25 февраля премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщил о мерах в ответ на операцию России на Украине. Так, он призвал принять немедленные меры против системы SWIFT.
Кроме того, Лондон в ближайшее время введет санкции против Владимира Путина и главы МИД Сергея Лаврова. Джонсон заключил, что НАТО должно иметь первенство в будущей европейской безопасности.
При этом НАТО заявило, что России необходимо как можно быстрее вывести войска из Украины и прекратить операцию. За решение Путина провести операцию, как подчеркивается, Москве придется заплатить «суровую» цену.