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Зеленский обсудил по телефону с Байденом военную помощь Украине

Иван Юминов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Зеленский обсудил по телефону с Байденом военную помощь Украине
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о проведении телефонных переговоров с американским лидером Джо Байденом.

— Только что обсудил с президентом США усиление санкций, конкретную оборонную поддержку и антивоенную коалицию. Благодарен США за мощную поддержку Украине! — написал Зеленский в Twitter.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий, подчеркнул он.

25 февраля премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщил о мерах в ответ на операцию России на Украине. Так, он призвал принять немедленные меры против системы SWIFT.

Кроме того, Лондон в ближайшее время введет санкции против Владимира Путина и главы МИД Сергея Лаврова. Джонсон заключил, что НАТО должно иметь первенство в будущей европейской безопасности.

При этом НАТО заявило, что России необходимо как можно быстрее вывести войска из Украины и прекратить операцию. За решение Путина провести операцию, как подчеркивается, Москве придется заплатить «суровую» цену.

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