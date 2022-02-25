Кадыров: Более 12 тысяч бойцов в Грозном выразили готовность к отправке на Украину

Фото: vk/ramzan

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров сообщил, что в Грозном более 12 тысяч бойцов заявили о готовности выполнить задачи любой сложности, они готовы отправиться на добровольной основе на Украину.

— В Грозном состоялись большие сборы, на которых более 12 тысяч бойцов выразили полную готовность выполнить задачи любой сложности по приказу Верховного главнокомандующего Вооруженными силами РФ, президента России Владимира Путина. В том числе жаждут они и отправки на добровольной основе на Украину, — написал он в соцсети «ВКонтакте».

Видео: vk.com/ramzan

До этого глава Чеченской республики Рамзан Кадыров призвал украинского лидера Владимира Зеленского принести извинения президенту России Владимиру Путину.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий, подчеркнул он.

25 февраля политолог Виктор Литовкин заявил «ВМ», что Путин и Зеленский могут сесть за стол переговоров в случае, если Украина прекратит сопротивление и признает независимость ЛНР и ДНР. По его словам, в ходе переговоров Путин и Зеленский могут договориться о том, что Украина станет нейтральным, дружественным России государством.

Страна должна будет, как считает он, отказаться от потенциальных планов о вступлении в НАТО. Будет ли при этом сменено руководство страны — решать украинскому народу, однако очевидно, что в случае капитуляции народ откажется от правительства, которое привело Украину к войне и поражению, уверен Литовкин.