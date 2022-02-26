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СМИ: Зеленский попросил Израиль стать посредником в переговорах с РФ

Юлия Курганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Политика
СМИ: Зеленский попросил Израиль стать посредником в переговорах с РФ
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский попросил израильского премьер-министра Нафтали Беннета стать посредником в переговорах с РФ. Об этом в пятницу, 25 февраля, сообщило украинское агентство УНИАН.

— Президент Зеленский обратился к премьер-министру Израиля с просьбой стать посредником в переговорах с РФ, — сказано в сообщении агентства, передает РИА Новости.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила об отказе Украины от переговоров с Россией. По ее словам, украинские власти предложили перенести обсуждение данного вопроса на субботу, 26 февраля.

МИД РФ заявил, что Штаты не раз мешали мирным переговорам России и Украины. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, именно Вашингтон приказал Киеву не вести переговоры с Луганской и Донецкой независимыми республиками. Более того, именно Штаты прервали переговоры Украины с Россией, отметила она.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий, подчеркнул он.

Политолог Виктор Литовкин заявил «ВМ», что Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский могут сесть за стол переговоров в случае, если Украина прекратит сопротивление и признает независимость ЛНР и ДНР. По его словам, в ходе переговоров Путин и Зеленский могут договориться о том, что Украина станет нейтральным, дружественным России государством.

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