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Небензя сообщил, что задача по демилитаризации Украины будет скоро выполнена

Юлия Курганова

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Ситуация в Донбассе
В мире
Небензя сообщил, что задача по демилитаризации Украины будет скоро выполнена
Фото: World Economic Forum / CC BY-NC-SA 2.0

Задачи по демилитаризации и денацификации Украины будут выполнены в ближайшее время. Об этом заявил в пятницу, 25 февраля, на заседании Совета безопасности ООН постпред России при организации Василий Небензя.

— Мы не ведем войну с Украиной и украинским народом. Мы проводим специальную военную операцию против националистов и для защиты жителей Донбасса — денацификации и демилитаризации. Эти задачи будут достаточно скоро выполнены, — сообщил он, передает РИА Новости.

Россия осуждает размещение украинскими националистами оружия в жилых кварталах для использования мирных жителей как щита. Об этом сказал в пятницу, 25 февраля, на заседании Совета безопасности ООН постпред РФ при организации Василий Небензя.

Россия наложила вето на проект резолюции Совета безопасности ООН с призывом немедленно прекратить операцию по демилитаризации Украины. За резолюцию проголосовали одиннадцать стран-членов, три воздержались.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий, отметил он.

21 февраля президент РФ Владимир Путин попросил парламент ратифицировать документы о признании ДНР и ЛНР. В ходе обращения к россиянам президент объяснил, что решение о признании республик было обусловлено кровопролитием и насилием в Донбассе. Он выразил уверенность, что россияне и патриотические силы поддержат данное решение. Сразу после телеобращения Путин подписал соответствующие указы.

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