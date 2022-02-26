СМИ: Соединенные Штаты готовы помочь Зеленскому эвакуироваться с Украины

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Соединенные Штаты готовы помочь президенту Украины Владимиру Зеленскому уехать из Киева. Об этом сообщила в пятницу, 25 февраля, газета Washington Post со ссылкой на американских и украинских чиновников.

Отмечается, что на этот шаг американские власти готовы пойти, чтобы украинский лидер не оказался в руках наступающих войск России.

Высокопоставленный источник издания рассказал, что американские чиновники в последнее время говорили с Зеленским о «различных вопросах безопасности, включая наиболее безопасные для него места, чтобы обеспечить непрерывность работы правительства».

Чиновник с Украины сообщил газете, что глава государства не отдавал распоряжений вывезти его в другой город.

Президент Украины Владимир Зеленский предрек Киеву тяжелую ночь на 26 февраля. Он призвал граждан быть осторожными, помогать друг другу и спускаться в укрытия при признаках опасности.

25 февраля Минобороны РФ сообщили, что российские военные вошли в Мелитополь без сопротивления.

До этого официальный представитель Минобороны РФ заявил, что в ходе спецоперации на Украине из строя вывели 211 объектов военной инфраструктуры. Кроме того, было уничтожено 67 танков, 16 систем залпового огня и 87 специальных военных автомобилей. Также российские солдаты захватили большое количество вооружения, которое Украине предоставили страны Запада.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий, подчеркнул он.