Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

СМИ: Соединенные Штаты готовы помочь Зеленскому эвакуироваться с Украины

Юлия Курганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
СМИ: Соединенные Штаты готовы помочь Зеленскому эвакуироваться с Украины
Фото: president.gov.ua

Соединенные Штаты готовы помочь президенту Украины Владимиру Зеленскому уехать из Киева. Об этом сообщила в пятницу, 25 февраля, газета Washington Post со ссылкой на американских и украинских чиновников.

Отмечается, что на этот шаг американские власти готовы пойти, чтобы украинский лидер не оказался в руках наступающих войск России.

Высокопоставленный источник издания рассказал, что американские чиновники в последнее время говорили с Зеленским о «различных вопросах безопасности, включая наиболее безопасные для него места, чтобы обеспечить непрерывность работы правительства».

Чиновник с Украины сообщил газете, что глава государства не отдавал распоряжений вывезти его в другой город.

Президент Украины Владимир Зеленский предрек Киеву тяжелую ночь на 26 февраля. Он призвал граждан быть осторожными, помогать друг другу и спускаться в укрытия при признаках опасности.

25 февраля Минобороны РФ сообщили, что российские военные вошли в Мелитополь без сопротивления.

До этого официальный представитель Минобороны РФ заявил, что в ходе спецоперации на Украине из строя вывели 211 объектов военной инфраструктуры. Кроме того, было уничтожено 67 танков, 16 систем залпового огня и 87 специальных военных автомобилей. Также российские солдаты захватили большое количество вооружения, которое Украине предоставили страны Запада.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий, подчеркнул он.

Читайте также:
Украина США Владимир Зеленский
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

А посуду мыть все-таки придется

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Пришло время защитников

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Где находится рай

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Бессмысленные протоколы

Мария Лазутова
Мария Лазутова

Детям важен личный пример

Александр Шапиро
Александр Шапиро

Грустное серебро

Дмитрий Губерниев
Дмитрий Губерниев

Надо развивать свое движение, а не думать о давлении

Все мнения
О проекте