Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Захарова заявила, что раздача оружия населению на Украине закончится «бойней»

Юлия Курганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Захарова заявила, что раздача оружия населению на Украине закончится «бойней»
Фото: МИД РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в пятницу, 25 февраля, в программе «Большая игра» Первого канала предостерегла украинские власти от раздачи оружия гражданам.

— Раздача оружия — это просто конец. Что следующее, выпустят из тюрем заключенных? Чтобы уже закончилось просто бойней, — заявила она, передает РИА Новости.

О намерении раздать оружие всем желающим защитить Украину 24 февраля объявил президент страны Владимир Зеленский. Позднее в Сети появились фото раздачи оружия. В сообщениях отмечалось, что оружие раздают всем желающим, без какого-либо учета.

25 февраля постпред России при организации Василий Небензя на заседании Совета безопасности ООН сообщил, что задача по демилитаризации Украины будет скоро выполнена.

Россия осуждает размещение украинскими националистами оружия в жилых кварталах для использования мирных жителей как щита. Об этом сказал в пятницу, 25 февраля, на заседании Совета безопасности ООН постпред РФ при организации Василий Небензя.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий, отметил он.

Читайте также:
Украина Оружие Мария Захарова
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

А посуду мыть все-таки придется

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Пришло время защитников

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Где находится рай

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Бессмысленные протоколы

Мария Лазутова
Мария Лазутова

Детям важен личный пример

Александр Шапиро
Александр Шапиро

Грустное серебро

Дмитрий Губерниев
Дмитрий Губерниев

Надо развивать свое движение, а не думать о давлении

Все мнения
О проекте