Захарова заявила, что раздача оружия населению на Украине закончится «бойней»

Фото: МИД РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в пятницу, 25 февраля, в программе «Большая игра» Первого канала предостерегла украинские власти от раздачи оружия гражданам.

— Раздача оружия — это просто конец. Что следующее, выпустят из тюрем заключенных? Чтобы уже закончилось просто бойней, — заявила она, передает РИА Новости.

О намерении раздать оружие всем желающим защитить Украину 24 февраля объявил президент страны Владимир Зеленский. Позднее в Сети появились фото раздачи оружия. В сообщениях отмечалось, что оружие раздают всем желающим, без какого-либо учета.

25 февраля постпред России при организации Василий Небензя на заседании Совета безопасности ООН сообщил, что задача по демилитаризации Украины будет скоро выполнена.

Россия осуждает размещение украинскими националистами оружия в жилых кварталах для использования мирных жителей как щита. Об этом сказал в пятницу, 25 февраля, на заседании Совета безопасности ООН постпред РФ при организации Василий Небензя.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий, отметил он.