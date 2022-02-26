Сдавшиеся 82 украинских пограничника с острова Змеиный доставлены в Севастополь

Фото: ТАСС / ЦОС ФСБ РФ

Более 80 украинских пограничников, которые сдались в плен на острове Змеиный, были доставлены в Севастополь. Об этом в субботу, 26 февраля, сообщил заместитель командующего ЧФ по материально-техническому обеспечению генерал-майор Михаил Ясников.

По его словам, моряки из состава сил Черноморского флота с уважением восприняли решение украинцев сложить оружие.

— После прохождения кратковременных юридических процедур, согласований с украинской стороной военнослужащие ВСУ будут отправлены домой, на Украину, на подготовленных для этих целей автобусах, — добавил Ясников.

Он также уточнил, что украинские военные не просили оказать им медицинскую помощь. Однако при необходимости она будет оказана, передает РИА Новости.

25 февраля сообщалось, что гарнизон Вооруженных сил Украины на острове Змеином в Черном море в составе 82 военных добровольно сдался российским военным подразделениям. Об этом в пятницу, 25 февраля, сообщили в Министерстве обороны России. В ведомстве добавили, что еще 11 украинских военных из 53 механизированных бригад сдались рядом с Николаевском.

В последние недели ситуация в Донбассе обострилась. Украина сосредоточила на линии соприкосновения большинство военных мощностей. На фоне угрозы агрессии со стороны Украины Донецкая и Луганская народные республики начали эвакуировать со своих территорий мирных жителей. В ДНР и ЛНР была объявлена всеобщая мобилизация.

21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР из-за кровопролития в Донбассе.

23 февраля стало известно, что главы ДНР и ЛНР обратились к президенту Российской Федерации с просьбой оказать помощь в отражении агрессии со стороны Украины.

24 февраля Путин в своем обращении к россиянам заявил, что РФ проведет специальную военную операцию на территории Донбасса.