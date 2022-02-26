Кличко: Киевское метро приостановило перевозки и будет работать как укрытие

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Киевское метро перестало перевозить пассажиров и будет работать в качестве укрытия. Об этом в субботу, 26 февраля, сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко.

— Метро перешло в режим укрытия. Транспортные перевозки производиться не будут, — написал глава города в своем Telegram.

Он также попросил местных жителей не выходить из домов. Исключение составляют те, кто работает на критически важных инфраструктурных объектах.

В последние недели ситуация в Донбассе обострилась. Украина сосредоточила на линии соприкосновения большинство военных мощностей. На фоне угрозы агрессии со стороны Украины Донецкая и Луганская народные республики начали эвакуировать со своих территорий мирных жителей. В ДНР и ЛНР была объявлена всеобщая мобилизация.

21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР из-за кровопролития в Донбассе.

23 февраля стало известно, что главы ДНР и ЛНР обратились к президенту Российской Федерации с просьбой оказать помощь в отражении агрессии со стороны Украины.

24 февраля Путин в своем обращении к россиянам заявил, что РФ проведет специальную военную операцию на территории Донбасса.