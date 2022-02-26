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На природных территориях столицы появились первые пушистые почки вербы

Полина Долганова

Город
На природных территориях столицы появились первые пушистые почки вербы
Фото: Главное управление региональной безопасности Московской области

На природных территориях Москвы специалисты заметили набухшие почки вербы. Об этом в субботу, 26 февраля, сообщили в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы.

По данным экспертов, набухание почек в период оттепели не является редким явлением.

Ивы остролистные, как иначе называют вербы, стойко переносят изменения погоды. В полной мере цвести эти деревья начнут в конце марта, обещают эксперты.

Недавно в районе Фили-Давыдково на проталинах были замечены первые ростки подснежников. Всего существует около 20 видов этих растений, но на природных территориях столицы растет только один из них: подснежник белоснежный. Уточняется, что подснежники белоснежные не занесены в Красную книгу, однако жителям города рекомендуется бережно относиться к «вестникам весны», так как их редко где можно встретить.

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