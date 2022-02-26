Президент Польши предложил незамедлительно включить Украину в Евросоюз

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Украине необходимо незамедлительно предоставить статус кандидата на вступление в Евросоюз. С таким предложением выступил президент Польши Анджей Дуда в субботу, 26 февраля.

Он отметил, что для этого необходимо организовать «экспресс-путь».

— Статус кандидата должен быть предоставлен немедленно, и переговоры о членстве — начаться сразу после этого, — заявил польский лидер.

Также Дуда выступил за доступ Украины к средствам Союза на восстановление, пишет РИА Новости.

В этот же день президент Украины Владимир Зеленский переговорил с главой Европейского совета Шарлем Мишелем на тему дальнейшей помощи стране. Украинский лидер добавил, что он также потребовал принять решение о входе Украины в состав Евросоюза.

В последние недели ситуация в Донбассе обострилась. Украина сосредоточила на линии соприкосновения большинство военных мощностей. На фоне угрозы агрессии со стороны Украины Донецкая и Луганская народные республики начали эвакуировать со своих территорий мирных жителей. В ДНР и ЛНР была объявлена всеобщая мобилизация.

21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР из-за кровопролития в Донбассе.

23 февраля стало известно, что главы ДНР и ЛНР обратились к президенту Российской Федерации с просьбой оказать помощь в отражении агрессии со стороны Украины.

24 февраля Путин в своем обращении к россиянам заявил, что РФ проведет специальную военную операцию на территории Донбасса.