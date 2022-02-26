Катера ВМС Украины совершили атаку на эвакуировавшие сдавшихся украинцев корабли

Фото: Минобороны РФ

Катера ВМС Украины с помощью тактики роя совершили попытку атаки судов Черноморского флота, которые эвакуировали с острова Змеиный сдавшихся украинских военных. Об этом сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков в субботу, 26 февраля.

Он отметил, что российский флот перевозил с острова 82 военнослужащих. В результате 16 украинских катеров, некоторые из которых прикрывались под видом гражданских, попытались напасть на корабли РФ.

Представитель ведомства добавил, что такими действиями украинская сторона хотела отомстить тем, кто сдал оружие, а также обвинить Россию в смерти пленных.

— В результате морского боя шесть катеров ВМС Украины были уничтожены. Никто из 82 украинских военнослужащих с острова Змеиный не пострадал, — заявил Конашенков.

Он также высказал предположение, что в ходе нападения беспилотники Соединенных Штатов могли наводить катера Украины на суда Черноморского флота, пишет ТАСС.

24 февраля стало известно, что Украина утратила контроль над островом Змеиным, который расположен в Черном море около границы с Румынией и относится к Одесской области.

В последние недели ситуация в Донбассе обострилась. Украина сосредоточила на линии соприкосновения большинство военных мощностей. На фоне угрозы агрессии со стороны Украины Донецкая и Луганская народные республики начали эвакуировать со своих территорий мирных жителей. В ДНР и ЛНР была объявлена всеобщая мобилизация.

21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР из-за кровопролития в Донбассе.

24 февраля Путин в своем обращении к россиянам заявил, что РФ проведет специальную военную операцию на территории Донбасса.