Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Программа «Орел и решка» перестанет выходить в эфир на телеканале «Пятница»

Виктория Сикерина

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Общество
Программа «Орел и решка» перестанет выходить в эфир на телеканале «Пятница»
Фото: pexels.com/Asad Photo

Программу «Орел и решка» перестанут показывать на телеканале «Пятница». Об этом сообщили в пресс-службе вещателя в субботу, 26 февраля.

Уточняется, что до этого российский телеканал решил разорвать сотрудничество с украинским продакшеном TeenSpirit. Именно он производил для «Пятницы» популярное тревел-шоу.

— В текущей ситуации дальнейшее производство проекта не представляется возможным, — передает РИА Новости сообщение пресс-службы.

В этот же день ВГТРК, Первый канал и Радио дом «Останкино» заявили о выходе из Европейского вещательного союза (ЕВС). Такое решение связано с отстранением России от участия в Евровидении в 2022 году. Вещатели назвали ограничение «неуместным политическим жертвоприношением на музыкальном форуме, который всегда подчеркивал свой неполитический статус».

Вечером 25 февраля Россию исключили из конкурса «Евровидение» в 2022 году. Решение приняли из-за беспокойства ЕВС о кризисе на Украине. Конкурс понесет репутационный ущерб, если Россия примет в нем участие, добавили в союзе.

В последние недели ситуация в Донбассе обострилась. Украина сосредоточила на линии соприкосновения большинство военных мощностей. На фоне угрозы агрессии со стороны Украины Донецкая и Луганская народные республики начали эвакуировать со своих территорий мирных жителей. В ДНР и ЛНР была объявлена всеобщая мобилизация.

21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР из-за кровопролития в Донбассе.

24 февраля Путин в своем обращении к россиянам заявил, что РФ проведет специальную военную операцию на территории Донбасса.

Читайте также:
Телевидение Россия Туризм
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

А посуду мыть все-таки придется

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Пришло время защитников

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Где находится рай

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Бессмысленные протоколы

Мария Лазутова
Мария Лазутова

Детям важен личный пример

Александр Шапиро
Александр Шапиро

Грустное серебро

Дмитрий Губерниев
Дмитрий Губерниев

Надо развивать свое движение, а не думать о давлении

Все мнения
О проекте