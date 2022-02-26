Программа «Орел и решка» перестанет выходить в эфир на телеканале «Пятница»

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Программу «Орел и решка» перестанут показывать на телеканале «Пятница». Об этом сообщили в пресс-службе вещателя в субботу, 26 февраля.

Уточняется, что до этого российский телеканал решил разорвать сотрудничество с украинским продакшеном TeenSpirit. Именно он производил для «Пятницы» популярное тревел-шоу.

— В текущей ситуации дальнейшее производство проекта не представляется возможным, — передает РИА Новости сообщение пресс-службы.

В этот же день ВГТРК, Первый канал и Радио дом «Останкино» заявили о выходе из Европейского вещательного союза (ЕВС). Такое решение связано с отстранением России от участия в Евровидении в 2022 году. Вещатели назвали ограничение «неуместным политическим жертвоприношением на музыкальном форуме, который всегда подчеркивал свой неполитический статус».

Вечером 25 февраля Россию исключили из конкурса «Евровидение» в 2022 году. Решение приняли из-за беспокойства ЕВС о кризисе на Украине. Конкурс понесет репутационный ущерб, если Россия примет в нем участие, добавили в союзе.

В последние недели ситуация в Донбассе обострилась. Украина сосредоточила на линии соприкосновения большинство военных мощностей. На фоне угрозы агрессии со стороны Украины Донецкая и Луганская народные республики начали эвакуировать со своих территорий мирных жителей. В ДНР и ЛНР была объявлена всеобщая мобилизация.

21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР из-за кровопролития в Донбассе.

24 февраля Путин в своем обращении к россиянам заявил, что РФ проведет специальную военную операцию на территории Донбасса.