Германия направит на Украину ракеты и противотанковое вооружение

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Германия планирует в кратчайшие сроки отправить на Украину 500 ракет Stinger и тысячу единиц противотанкового оружия. Об этом сообщили в правительстве ФРГ в субботу, 26 февраля.

Уточняется, что официальное заявление о поставках немецкого вооружения украинской стороне было опубликовано впервые.

— Российское нападение на Украину стало поворотным моментом. Оно ставит под угрозу весь послевоенный порядок, — цитирует ТАСС канцлера Германии Олафа Шольца.

В этот же день президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страны Запада готовы поставить украинской стороне новые вооружения.

В свою очередь лидер Соединенных Штатов Джо Байден в субботу поручил выделить Украине помощь в размере 600 миллионов долларов, 350 из которых пойдут на оборонную сферу. Об этом сообщили в пресс-службе Белого дома.

В последние недели ситуация в Донбассе обострилась. Украина сосредоточила на линии соприкосновения большинство военных мощностей. На фоне угрозы агрессии со стороны Украины Донецкая и Луганская народные республики начали эвакуировать со своих территорий мирных жителей. В ДНР и ЛНР была объявлена всеобщая мобилизация.

21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР из-за кровопролития в Донбассе.

23 февраля стало известно, что главы ДНР и ЛНР обратились к президенту Российской Федерации с просьбой оказать помощь в отражении агрессии со стороны Украины.

24 февраля Путин в своем обращении к россиянам заявил, что РФ проведет специальную военную операцию на территории Донбасса.