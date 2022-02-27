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В Белом доме заявили, что рубль «сорвется в свободное падение»

Юлия Курганова

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Ситуация в Донбассе
Политика
В Белом доме заявили, что рубль «сорвется в свободное падение»
Фото: АГН Москва

В Соединенных Штатах уверены, что, лишившись поддержки Центрального банка России после замораживания его активов за границей, рубль «сорвется в свободное падение». Об этом заявил в субботу, 26 февраля, высокопоставленный представитель Белого дома в ходе специального брифинга.

— У меня есть большая уверенность в том, что эффект от новых мер проявит себе немедленно. Я думаю, что российские финансовые институты и другие участники рынка понимают, что без возможности России защитить свою валюту та сорвется в свободное падение, — сказал он.

Американский чиновник добавил, что заморозка активов Центробанка РФ не является единственной мерой, которая может быть применена США и их западными партнерами в отношении него. Другие шаги будут дорабатываться в течение выходных, передает РИА Новости.

В Германии заявили, что попавшие под санкции российские банки отключат от SWIFT. Решение об усилении санкций приняли Канада, Соединенные Штаты, Великобритания, Италия, Франция, Германия и Европейская комиссия.

25 февраля Минфин Соединенных Штатов ввел санкции против нескольких крупнейших российских банков. К ним относятся Газпромбанк, Совкомбанк, Новикомбанк, банк «Открытие» и «Альфа-Банк».

До этого американский лидер Джо Байден объявил, что США не планируют отключать Россию от SWIFT. Президент Чехии Милош Земан в свою очередь выразил мнение, что Россию все-таки «необходимо отключить от международной платежной системы SWIFT» из-за ситуации на Украине.

26 февраля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия заранее была готова к санкционным мерам Запада.

В последние недели ситуация в Донбассе обострилась. Украина сосредоточила на линии соприкосновения большинство военных мощностей. На фоне угрозы агрессии со стороны Украины Донецкая и Луганская народные республики начали эвакуировать со своих территорий мирных жителей. В ДНР и ЛНР была объявлена всеобщая мобилизация.

21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР из-за кровопролития в Донбассе.

24 февраля Путин в своем обращении к россиянам заявил, что РФ проведет специальную военную операцию на территории Донбасса.

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