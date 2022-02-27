СМИ: Google приостановил монетизацию государственных СМИ из России

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Компания Google решила временно приостановить монетизацию для российских государственных СМИ. Об этом в воскресенье, 27 февраля, сообщает агентство Reuters.

Отмечается, что финансируемые за счет России СМИ не смогут размещать рекламу на собственных сервисах.

Подобная мера связана с обострением на Украине и началом российской военной операции в регионе.

Глава МИД Японии Ёсимаса Хаяси заявил, что представители «большой семерки» встретятся 27 февраля. Они обсудят ситуацию вокруг Украины и военную операцию России.

В последние недели ситуация в Донбассе обострилась. Украина сосредоточила на линии соприкосновения большинство военных мощностей. На фоне угрозы агрессии со стороны Украины Донецкая и Луганская народные республики начали эвакуировать со своих территорий мирных жителей. В ДНР и ЛНР была объявлена всеобщая мобилизация.

21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР из-за кровопролития в Донбассе.

24 февраля Путин в своем обращении к россиянам заявил, что РФ проведет специальную военную операцию на территории Донбасса.