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Массированная DDoS-атака проводится на сайт Роскосмоса

Михаил Алимов

Общество
Массированная DDoS-атака проводится на сайт Роскосмоса
Фото: pixabay.com/Lukas

Сайт Роскосмоса подвергся массированной DDos-атаке. Хакеры атакуют с различных IP-адресов, сайт компании не работает. Об этом в воскресенье, 27 февраля, сообщили в пресс-службе корпорации.

— Массированная DDoS-атака с различных IP-адресов проводится на сайт Роскосмоса. В настоящее время он недоступен для посещения, — передает сообщение РИА Новости.

Минцифры также столкнулось с беспрецедентно масштабными кибератаками, сообщило ведомство. Отмечается, что на субботу, 26 февраля, были зафиксированы более 50 DDoS-атак мощностью более 1 Тбайт и ряд профессиональных целевых атак на портал госуслуг.

В администрации президента РФ зафиксировали непрерывные кибератаки на сайт Кремля. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в субботу, 26 февраля. По его словам, страница сайта «часто подвисает».

26 февраля в пресс-службе Министерства обороны России заявили, что по мере успешного выполнения российскими военными боевых задач в рамках спецоперации на территории Украины в средствах массовой информации и в социальных сетях нарастает количество фейков.

В этот же день Роскомнадзор потребовал от нескольких российских СМИ удалить фейковую информацию относительно ситуации на Украине. Уточняется, что недостоверная информация касается обстрелов российскими вооруженными силами городов Украины и гибели гражданского населения.

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