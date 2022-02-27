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Путин поблагодарил российских участников спецоперации на Украине

Михаил Алимов

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Ситуация в Донбассе
Общество
Путин поблагодарил российских участников спецоперации на Украине
Фото: Администрация президента РФ / Сергей Гунеев

Президент России Владимир Путин поздравил военнослужащих и ветеранов сил специального назначения с профессиональным праздником. Отдельную признательность он выразил участникам спецоперации РФ на Украине.

— Хочу поблагодарить командование, личный состав Сил специальных операций, ветеранов подразделений спецназначения за верность присяге, за безупречную службу — во имя народа России и нашей великой Родины. Особая признательность тем, кто в эти дни героически выполняет свой воинский долг в ходе специальной операции по оказанию помощи народным республикам Донбасса, — написано на сайте Кремля.

Также президент отметил первоклассную выучку сил спецназа, их умение адаптироваться и передавать свой опыт новым поколениям.

До этого в пресс-службе Минобороны России сообщили, что армия РФ уничтожила 975 объектов военной инфраструктуры Украины. Из них 23 пункта управления, 31 зенитный ракетный комплекс ПВО С-300, 39 реактивных систем залпового огня, 86 орудий полевой артиллерии и минометов ВСУ.

В последние недели ситуация в Донбассе обострилась. Украина сосредоточила на линии соприкосновения большинство военных мощностей. На фоне угрозы агрессии со стороны Украины Донецкая и Луганская народные республики начали эвакуировать со своих территорий мирных жителей. В ДНР и ЛНР была объявлена всеобщая мобилизация.

21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР из-за кровопролития в Донбассе.

24 февраля Путин в своем обращении к россиянам заявил, что РФ проведет специальную военную операцию на территории Донбасса.

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