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В Минобороны РФ сообщили о блокировке Херсона и Бердянска

Михаил Алимов

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Ситуация в Донбассе
В мире
В Минобороны РФ сообщили о блокировке Херсона и Бердянска
Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ

Российские военные за прошедшие сутки смогли полностью блокировать украинские города Херсон и Бердянск. Об этом в воскресенье, 27 февраля, заявил официальный представитель Министерства обороны Игорь Конашенков.

Он отметил, что под контролем также находится город Геническ и аэропорт Чернобаевка.

Отмечается, что украинские националисты обстреляли из «Градов» мариупольскую школу и дома в поселке Сартана. Российская сторона не раз предупреждала о возможных провокациях и напоминает, что делает все для недопущения жертв среди мирных жителей, передает РИА Новости.

До этого в пресс-службе Минобороны России сообщили, что армия РФ уничтожила 975 объектов военной инфраструктуры Украины. Из них 23 пункта управления, 31 зенитный ракетный комплекс ПВО С-300, 39 реактивных систем залпового огня, 86 орудий полевой артиллерии и минометов ВСУ.

В последние недели ситуация в Донбассе обострилась. Украина сосредоточила на линии соприкосновения большинство военных мощностей. На фоне угрозы агрессии со стороны Украины Донецкая и Луганская народные республики начали эвакуировать со своих территорий мирных жителей. В ДНР и ЛНР была объявлена всеобщая мобилизация.

21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР из-за кровопролития в Донбассе.

24 февраля Путин в своем обращении к россиянам заявил, что РФ проведет специальную военную операцию на территории Донбасса.

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