Представителей Украины не будет на переговорах в Гомеле

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Украинских делегатов не будет на переговорах в Гомеле. Страна готова к диалогу, но не собирается слушать любые предварительные условия. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Сергей Никифоров.

— Мы услышали заявления о том, что российская делегация прибыла в Гомель на переговоры. Могу заявить, что представителей Украины там не будет… Позиция Украины остается неизменной. Мы готовы встречаться в любом нейтральном месте: Баку, Стамбуле, Варшаве, Вене… Мы призываем Россию как можно скорее сесть за стол переговоров, — написал он на своей странице в Facebook.

До этого Зеленский заявил, что Украина хочет мира, переговоры с Россией провести необходимо. Белоруссия не подходит для этого, так как «ведет боевые действия против украинцев».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российская делегация находится в Белоруссии, где пройдут переговоры с украинской стороной.

25 февраля Зеленский предложил своему российскому коллеге Владимиру Путину сесть за стол переговоров.

Позже Дмитрий Песков заявил о готовности Москвы начать переговоры с Киевом в Минске. Для этого, по поручению Путина, была создана делегация из сотрудников МИД, АП и Минобороны.

26 февраля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Украина отказалась от переговоров с Россией.

21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР, которые еще в 2014 году объявили о своей независимости от Киева. 24 февраля Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позднее в Минобороны РФ заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.

Зачем Россия начала спецоперацию на Украине, в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал полковник в отставке, военный эксперт и политолог Виктор Литовкин.