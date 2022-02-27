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Четыре автомобиля столкнулись на Калужском шоссе

Михаил Алимов

Происшествия
Четыре автомобиля столкнулись на Калужском шоссе
Фото: Depositphotos
Россия, Москва, поселение Мосрентген, Калужское шоссе, 21-й километр Карта всех событий

Четыре машины столкнулись в столице. Авария произошла на Калужском шоссе. Об этом «Вечерней Москве» в воскресенье, 27 февраля, сообщил источник в экстренных службах.

Отмечается, что из-за ДТП на шоссе перекрыта одна полоса движения.

— Калужское шоссе, напротив ТЦ: произошло столкновение четырех авто, перекрыта одна полоса, — рассказал собеседник «ВМ».

В аварии никто не пострадал.

Накануне «Вечерняя Москва» писала еще об одной аварии. Тогда один человек погиб и один пострадал в результате столкновения двух автомобилей на северо-востоке столицы. Уточняется, что происшествие случилось на улице Менжинского, в районе дома 20, строение 1.

Статистика ГИБДД

Количество смертельных ДТП с участием пьяных водителей снизилось в Москве примерно на 20 процентов. Общее количество ДТП с участием нетрезвых автовладельцев снизилось на 5 процентов — на 444 случая меньше, чем в прошлом году.

За прошедший год правила дорожного движения в Москве чаще всего нарушали мужчины. На первом месте среди нарушителей стоят водители в возрасте 26–36 лет или те, чей стаж вождения составляет свыше 20 лет. На втором месте — водители старше 45 лет.

Меньше всего в 2021 году ПДД нарушали женщины и водители обоих полов в возрасте от 18 до 25 лет, а также с водительским стажем не более двух лет.

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