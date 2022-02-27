Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Выбитые стекла и разрушенные дома: как выглядит Донбасс после обстрелов ВСУ

Алексей Зернаков

Михаил Алимов

Сюжеты: 

Эксклюзивы ВМ Ситуация в Донбассе
В мире
Выбитые стекла и разрушенные дома: как выглядит Донбасс после обстрелов ВСУ
Фото: Алексей Зернаков / Вечерняя Москва

Специальный корреспондент «Вечерней Москвы» Алексей Зернаков находится в ДНР, в поселке Киевском, и он снял на видео последствия одного из обстрелов жилого дома.

На кадрах видны выбитые стекла в окнах на разных этажах, часть здания разрушена. Судя по виду, попаданием снаряда. Внизу находятся спецтехника и люди, которые готовятся проводить восстановительные работы.

Видео: Алексей Зернаков / Вечерняя Москва

Корреспондент также сообщает, что повреждены трамвайные пути в районе железнодорожного вокзала.

Фото: Алексей Зернаков / Вечерняя Москва
1/5
Фото: Алексей Зернаков / Вечерняя Москва
Фото: Алексей Зернаков / Вечерняя Москва
2/5
Фото: Алексей Зернаков / Вечерняя Москва
Фото: Алексей Зернаков / Вечерняя Москва
3/5
Фото: Алексей Зернаков / Вечерняя Москва
Фото: Алексей Зернаков / Вечерняя Москва
4/5
Фото: Алексей Зернаков / Вечерняя Москва
Фото: Алексей Зернаков / Вечерняя Москва
5/5
Фото: Алексей Зернаков / Вечерняя Москва

21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР, которые еще в 2014 году объявили о своей независимости от Киева. 24 февраля Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позднее в Минобороны РФ заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.

Зачем Россия начала спецоперацию на Украине, в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал полковник в отставке, военный эксперт и политолог Виктор Литовкин.

Читайте также:
Украина ДНР и ЛНР Донбасс
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

А посуду мыть все-таки придется

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Пришло время защитников

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Где находится рай

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Бессмысленные протоколы

Мария Лазутова
Мария Лазутова

Детям важен личный пример

Александр Шапиро
Александр Шапиро

Грустное серебро

Дмитрий Губерниев
Дмитрий Губерниев

Надо развивать свое движение, а не думать о давлении

Все мнения
О проекте