Выбитые стекла и разрушенные дома: как выглядит Донбасс после обстрелов ВСУ

Фото: Алексей Зернаков / Вечерняя Москва

Специальный корреспондент «Вечерней Москвы» Алексей Зернаков находится в ДНР, в поселке Киевском, и он снял на видео последствия одного из обстрелов жилого дома.

На кадрах видны выбитые стекла в окнах на разных этажах, часть здания разрушена. Судя по виду, попаданием снаряда. Внизу находятся спецтехника и люди, которые готовятся проводить восстановительные работы.

Видео: Алексей Зернаков / Вечерняя Москва

Корреспондент также сообщает, что повреждены трамвайные пути в районе железнодорожного вокзала.

1/5 Фото: Алексей Зернаков / Вечерняя Москва 2/5 Фото: Алексей Зернаков / Вечерняя Москва 3/5 Фото: Алексей Зернаков / Вечерняя Москва 4/5 Фото: Алексей Зернаков / Вечерняя Москва 5/5 Фото: Алексей Зернаков / Вечерняя Москва

21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР, которые еще в 2014 году объявили о своей независимости от Киева. 24 февраля Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позднее в Минобороны РФ заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.

Зачем Россия начала спецоперацию на Украине, в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал полковник в отставке, военный эксперт и политолог Виктор Литовкин.