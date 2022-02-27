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Мединский сообщил, что Россия ждет ответа от Украины по переговорам в Гомеле до 15:00

Михаил Алимов

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Ситуация в Донбассе
В мире
Мединский сообщил, что Россия ждет ответа от Украины по переговорам в Гомеле до 15:00
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Российская делегация будет ждать ответа от представителей Украины по поводу переговоров в Гомеле до 15:00. Об этом в воскресенье, 27 февраля, заявил глава делегации и помощник президента РФ Владимир Мединский.

— До 15:00 мы продолжаем находиться здесь и ждать ответа украинской стороны в подтверждение их собственного решения выехать на переговоры в Гомель. Как только мы это подтверждение получим, мы немедленно выдвигаемся туда и встречаем наших коллег по переговорам. Мы — за мир, — передает его слова РИА Новости.

В противном случае ответственность за кровопролитие ложится на украинскую сторону, добавил Мединский. Он также ответил на вопрос, о каком именно времени идет речь. О местном: 15:00 по белорусскому времени, уточнил он.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российская делегация находится в Белоруссии, где ожидает переговоров с украинской стороной.

Президент Украины Владимир Зеленский в свою очередь сообщил, что страна хочет мира, и заявил о необходимости переговоров с Россией. Однако, по его словам, Белоруссия не подходит для этого, так как «ведет боевые действия против украинцев».

21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР, которые еще в 2014 году объявили о своей независимости от Киева. 24 февраля Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позднее в Минобороны РФ заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.

Зачем Россия начала спецоперацию на Украине, в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал полковник в отставке, военный эксперт и политолог Виктор Литовкин.

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