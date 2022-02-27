Лукашенко заявил, что конфликт на Украине — «это цветочки»

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Конфликт на Украине может обостриться еще сильнее. Происходящее в текущий момент покажется «цветочками» по сравнению с тем, что будет далее. Об этом в воскресенье, 27 февраля, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

— Конфликт, который разразился на Украине, — это цветочки. Поверьте, я знаю, о чем говорю. Если дальше так будет продолжаться — вырастут ягодки, — передает его слова ТАСС.

Лукашенко также отметил, что президент Украины Владимир Зеленский «не сможет переждать всю ситуацию в бункере». Ни в США, ни в какой-либо другой стране, добавил белорусский лидер.

До этого он заявил об отсутствии на Украине армии и вооружения Белоруссии. Также он обвинил украинцев в насилии над белорусами. Лукашенко отметил, что их «избивают и травят», а также угрожают террористическими актами в самой Белоруссии.

21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР, которые еще в 2014 году объявили о своей независимости от Киева. 24 февраля Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позднее в Минобороны РФ заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.