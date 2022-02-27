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Руденко рассказал, какие вопросы волнуют Россию в переговорах с Украиной

Михаил Алимов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Общество
Руденко рассказал, какие вопросы волнуют Россию в переговорах с Украиной
Фото: Официальный сайт МИД РФ / mid.ru

Основными вопросами российско-украинских переговоров в Гомеле должны стать денацификация и демилитаризация Украины. Об этом в воскресенье, 27 февраля, заявил заместитель главы МИД РФ и член делегации Андрей Руденко.

— Задача специальной военной операции, которая сейчас осуществляется Россией, — это демилитаризация и денацификация Украины. Наверное, эти вопросы будут в центре предстоящих переговоров, — передает его слова РИА Новости.

Он также отметил, что для успешных переговоров необходимо знать подходы и позицию каждой стороны.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российская делегация находится в Белоруссии, где ожидает переговоров с украинской стороной.

Президент Украины Владимир Зеленский в свою очередь сообщил, что страна хочет мира, и заявил о необходимости переговоров с Россией. Однако, по его словам, Белоруссия не подходит для этого, так как «ведет боевые действия против украинцев».

21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР, которые еще в 2014 году объявили о своей независимости от Киева. 24 февраля Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позднее в Минобороны РФ заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.

Зачем Россия начала спецоперацию на Украине, в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал полковник в отставке, военный эксперт и политолог Виктор Литовкин.

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