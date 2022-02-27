Путин провел в Кремле встречу с Шойгу и Герасимовым

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин провел встречу с министром обороны РФ Сергеем Шойгу и главой Генштаба Вооруженных сил РФ Валерием Герасимовым. Об этом стало известно в воскресенье, 27 февраля.

Глава государства поручил перевести российские силы сдерживания в особый режим несения службы. Причиной этому, по словам президента, послужили агрессивные высказывания в адрес России лидеров зарубежных стран, передает ТАСС.

— Высшие должностные лица ведущих стран НАТО допускают и агрессивные высказывания в адрес нашей страны, поэтому приказываю министру обороны и начальнику Генерального штаба (ВС РФ — прим. ВМ) перевести силы сдерживания российской армии в особый режим несения боевого дежурства, — заявил президент.

21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет Донецкой и Луганской народных республик, которые еще в 2014 году объявили о своей независимости от Киева. 24 февраля Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий.

Зачем Россия начала спецоперацию на Украине, в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал полковник в отставке, военный эксперт и политолог Виктор Литовкин.