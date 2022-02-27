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В Еврокомиссии предложили закрыть небо ЕС для российских самолетов

Евгений Белоусов

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Ситуация в Донбассе
В мире
В Еврокомиссии предложили закрыть небо ЕС для российских самолетов
Фото: Pexels

Еврокомиссия предложила запретить полеты российских самолетов в ЕС. Об этом в воскресенье, 27 февраля, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

По ее словам, предлагаемый запрет будет распространяться на любой самолет — личный, чартерный или иным образом находящийся под контролем российского юридического или частного лица.

— Эти самолеты не смогут приземляться, взлетать или пролетать над территорией Европейского союза, — заявила она.

В Еврокомиссии также предложили наложить запрет на все операции с Центробанком и заморозить его активы в ЕС. Кроме того, от системы SWIFT отключат важные российские банки. Под запрет также могут попасть телеканалы RT, Sputnik и их дочерние структуры.

Верховный представитель ЕС по международным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что в воскресенье главы МИД стран Евросоюза одобрят предложенный Ляйен пакет новых санкций, передает РИА Новости.

До этого глава МИД Великобритании Лиз Трасс заявила, что происходящая на Украине ситуация может привести к «прямому конфликту» России и НАТО. По ее словам, экономические жертвы Европы из-за санкций не идут ни в какое сравнение с тем, что переживает Украина.

21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР, которые еще в 2014 году объявили о своей независимости от Киева. 24 февраля Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий.

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