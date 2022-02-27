В Минобороны РФ сообщили о потерях на Украине

Фото: Минобороны РФ

В результате спецоперации на территории Украины российская армия понесла потери. В Минобороны РФ сообщили о погибших и раненых. Об этом в воскресенье, 27 февраля, сообщил официальный представитель Минобороны, генерал-майор Игорь Конашенков.

— Российские военнослужащие проявляют мужество и героизм в ходе выполнения боевых задач специальной военной операции. К сожалению, есть погибшие и раненые наши товарищи, — заявил он.

Конашенков также подчеркнул, что потери российской армии меньше потерь со стороны украинской армии. По его словам, российская сторона будет достойно относиться ко всем украинским солдатам, которые добровольно сложат оружие, передает РИА Новости.

Политолог Виктор Литовкин рассказал «ВМ», что НАТО не примет участия в военных действиях на Украине. Руководство стран — участниц альянса, считает он, ограничится лишь громогласными заявлениями. По его словам, страны НАТО продолжат говорить о российской агрессии и введут санкции против нашей страны. Однако от прямого вмешательства в спецоперацию России на Украине они откажутся, заключил специалист.